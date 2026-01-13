Torq raccoglie 140 milioni di dollari in un round di Serie D che conduce a una valutazione di 1,2 miliardi di dollari per guidare l’era dell’IA agentica e dei SOC basati sull’IA

Torq, pioniere affermato delle operazioni di sicurezza basate sull’IA agentica, ha annunciato oggi la chiusura di un importante round di finanziamento di Serie D da 140 milioni di dollari, che ne po...
Autore: Business Wire
Pubblicato il: 13/01/2026
Trainata dalla forte adozione degli agenti IA da parte dei clienti , Torq amplia la prima vera piattaforma di SOC (Security Operations Center) basati sull’IA al mondo e accelera l’espansione nel mercato federale statunitense
NEW YORK: Torq, pioniere affermato delle operazioni di sicurezza basate sull’IA agentica, ha annunciato oggi la chiusura di un importante round di finanziamento di Serie D da 140 milioni di dollari, che ne porta la valutazione a 1,2 miliardi di dollari e i fondi totali raccolti a 332 milioni di dollari.
Guidato da Merlin Ventures, uno dei principali fondi di cybersecurity, noto per l’accesso accesso privilegiato di cui gode ai mercati commerciali e del settore pubblico statunitense, con la partecipazione di tutti gli investitori preesistenti – Evolution Equity Partners, Notable Capital, Bessemer Venture Partners, Insight Ventures Partners e Greenfield Partners – questo apporto di capitale rappresenta un investimento decisivo nel futuro della sicurezza.
Fonte: Business Wire