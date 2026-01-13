▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
MarkLines rilascia la versione beta della sua AI generativa destinata al settore automotive

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 13/01/2026

TOKYO: MarkLines Co., Ltd. (sede: Minato-ku, Tokyo; presidente e CEO: Makoto Sakai; TYO:3901) ha annunciato il lancio della "versione beta della Gen AI di MarkLines", la nuova funzionalità dedicata agli utenti B2B del settore automotive.

Grazie a questa funzionalità AI, gli utenti possono porre domande in linguaggio naturale e ricevere subito dati estremamente affidabili e pertinenti richiamati dall'ampio database automotive di MarkLines. Il sistema analizza inoltre queste informazioni sfruttando il ricco contenuto della piattaforma dell'azienda e fornisce dati chiari e concisi basati sul testo.

Combinando l'affidabilità delle informazioni con avanzate capacità analitiche rese possibili dall'AI generativa, questo servizio rappresenta un'offerta B2B unica nel suo genere in Giappone, raffrontabile solo a un numero limitato di esempi a livello mondiale.

 

