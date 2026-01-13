▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Forrester: lo sconvolgimento dell'intelligenza artificiale del mondo del lavoro aumenterà, mentre i timori di un'apocalisse del lavoro sono esagerati

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 13/01/2026

Solo il 6% dei posti di lavoro negli Stati Uniti verrà automatizzato entro il 2030

CAMBRIDGE, Mass.: Forrester (Nasdaq: FORR) prevede che l'automazione e l'IA avranno un impatto reale ma modesto sui posti di lavoro fino al 2030. Mentre l'IA potrebbe essere responsabile del 6% di tutti i licenziamenti negli Stati Uniti, ossia 10,4 milioni di posti di lavoro, la sostituzione su ampia scala dei posti di lavoro a causa dell'intelligenza artificiale rimane improbabile, mentre la produttività del lavoro dovrebbe accelerare significativamente perché l'IA sostituisca il talento umano su scala. Piuttosto che eliminare i ruoli, Forrester prevede che l'IA farà aumentare del 20% il numero dei posti di lavoro nei prossimi cinque anni, rendendo necessario per le attività investire nella formazione e nell'aggiornamento professionale dei dipendenti.


