È ora disponibile l'agente AI biologico specializzato di Owkin, Pathology Explorer, lanciato con Claude for Healthcare and Life Sciences

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 13/01/2026

Il primo agente AI interoperabile addestrato su dati multimodali dei pazienti è accessibile tramite il Model Context Protocol (MCP), per portare nel settore sanitario l'AI agentica stato dell'arte

SAN FRANCISCO: Owkin, azienda AI che persegue la missione di risolvere la complessità della biologia, oggi annuncia che il suo agente AI interoperabile Pathology Explorer sarà incluso nel lancio di Claude for Healthcare and Life Sciences (HCLS) di Anthropic; per la prima volta un vasto pubblico di professionisti della sanità e delle scienze della vita potrà accedere tramite il Model Context Protocol (MCP) a un agente biologico ad alta specializzazione, leader a livello mondiale e addestrato in particolare su dati multimodali dei pazienti.


