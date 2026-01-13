▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Opengear lancia CM8000 e OM1300: due nuove soluzioni per la resilienza della rete a fronte dell’aumento dei blackout

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 13/01/2026

Le nuove piattaforme “serial-first” e integrate per l’edge offrono alle imprese un controllo immediato durante le interruzioni dell’attività di rete

SANDY, Utah: Opengear, un’impresa Digi International (NASDAQ: DGII), oggi ha annunciato l’integrazione di due nuove serie – CM8000 e OM1300 – nella sua piattaforma per la resilienza del network. Questi dispositivi di nuova generazione offrono un’infrastruttura fuori banda compatta, flessibile e pronta per l’automazione, progettata per un’epoca in cui le interruzioni dell’attività di rete sono in aumento e le sedi distribuite continuano a espandersi.

Secondo una ricerca condotta da Opengear, l’84% dei direttori IT e dei direttori cybersecurity ha riscontrato un incremento dei blackout di rete negli ultimi due anni. Le serie CM8000 e OM1300 sono state sviluppate appositamente per garantire che i team IT mantengano l’accesso e il controllo anche quando la rete di produzione non è disponibile.

Fonte: Business Wire



