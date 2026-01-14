Un'analisi di Riskified rivela che 1 dollaro di rimborso su 4 è fraudolento; presenta "Dynamic Returns", una nuova funzionalità Policy Protect, per salvaguardare i guadagni aumentando la soddisfazione dei clienti

NEW YORK: Riskified (NYSE: RSKD) un leader in materia di frodi e intelligenza del rischio nell'e-commerce, oggi ha pubblicato l'analisi di uno studio che evidenzia un crescente dilemma nell'esperienza dei clienti: mentre i commercianti rendono più rigorosi i controlli per combattere un'impennata nei resi e nelle frodi legate ai rimborsi, stanno inavvertitamente creando un'esperienza più limitante e frustrante per i loro migliori clienti. Per aiutare i rivenditori a mitigare questa sfida, Riskified ha introdotto una nuova funzionalità nella sua soluzione Policy Protect, Dynamic Returns, decisioni di reso basate sull'intelligenza artificiale che si adattano in tempo reale secondo l'idoneità del cliente.

Fonte: Business Wire