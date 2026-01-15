▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Alpaca raccoglie 150 milioni di dollari a una valutazione di 1,15 miliardi di dollari per costruire lo standard globale delle infrastrutture di mediazione

Alpaca, un leader globale nelle infrastrutture di mediazione, le cui API alimentano aziende partner come Kraken, SBI Securities e Dime!, oggi hanno annunciato di aver raccolto 150 milioni di dollari i...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 15/01/2026

Business Wire

Alpaca accoglie l'investitore principale cofondatore e socio di Drive Capital Chris Olsen nel suo consiglio di amministrazione

SAN MATEO, Calif.: Alpaca, un leader globale nelle infrastrutture di mediazione, le cui API alimentano aziende partner come Kraken, SBI Securities e Dime!, oggi hanno annunciato di aver raccolto 150 milioni di dollari in un round di finanziamento di serie D condotto da Drive Capital che valuta la società a 1,15 miliardi di dollari. Il cofondatore e socio di Drive Capital, Chris Olsen, si unirà al CdA di Alpaca come previsto dall'investimento. La società si è inoltre assicurata una linea di credito di 40 milioni di dollari, rafforzando ulteriormente il suo bilancio mentre continua a crescere a livello globale.


