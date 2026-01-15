Un nuovo studio di Experian rivela il ruolo critico dell'IA nei prestiti e i fattori chiave alla base dell'adozione accelerata da parte di istituti finanziari

Un recente studio di Experian, Perceptions of AI Report, condotto tra più di 200 responsabili delle decisioni presso importanti istituti finanziari sulla loro strategia degli investimenti basata sull...
Autore: Business Wire
Pubblicato il: 15/01/2026
Cresce l'interesse guidato dai vantaggi di efficienza e mitigazione del rischio, bilanciato dalla cautela relativamente a conformità, qualità e integrazione dei dati
COSTA MESA, Calif.: Un recente studio di Experian, Perceptions of AI Report, condotto tra più di 200 responsabili delle decisioni presso importanti istituti finanziari sulla loro strategia degli investimenti basata sull'IA, offre informazioni chiave sull'adozione dell'IA e sui risultati previsti quando si investe nella tecnologia. Infatti, l'adozione dell'IA tra gli istituti finanziari sta accelerando, con l'84% dei rispondenti che identificano la tecnologia IA come critica o ad alta priorità per la loro strategia aziendale nei prossimi due anni.
Fonte: Business Wire