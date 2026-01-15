▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

Prometheus annuncia un rivoluzionario percorso di produzione del cherosene sintetico per la sintesi conveniente di SAF e diesel da elettricità e aria

Prometheus Fuels oggi ha annunciato il suo nuovo e rivoluzionario processo per la produzione di cherosene paraffinico sintetico (la base del carburante avio SAF e del diesel sintetico) dalla cattura d...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 15/01/2026

Business Wire

L'azienda svela il primo processo al mondo totalmente elettrochimico per la fabbricazione di cherosene sintetico (e-cherosene) direttamente dalla CO2 atmosferica e da elettricità rinnovabile senza idrogeno, un metodo che renderà obsoleto il processo Fischer-Tropsch.

SANTA CRUZ, California: Prometheus Fuels oggi ha annunciato il suo nuovo e rivoluzionario processo per la produzione di cherosene paraffinico sintetico (la base del carburante avio SAF e del diesel sintetico) dalla cattura diretta della CO2 e dall'elettricità rinnovabile fuori rete. Il nuovo processo produttivo del cherosene sintetico targato Prometheus rende obsoleto il processo Fischer-Tropsch, riducendo di oltre l'80% i costi di fabbricazione del carburante sintetico rispetto alla tecnologia centenaria. È anche il primo processo nella storia a ricavare cherosene da elettricità e CO2 atmosferica senza ricorrere all'idrogeno.


Fonte: Business Wire



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.