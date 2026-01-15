Armis lancia un nuovo programma di partner, ampliando la sua presenza per aiutare le organizzazioni globali a potenziare la resilienza informatica

La società approfondisce la strategia incentrata sui partner, permettendo loro di crescere con Armis nel modo che meglio si adegua alle loro esigenze aziendali uniche senza livelli o requisiti

SAN FRANCISCO: Armis, l'azienda leader nella gestione della cyber exposure e nella sicurezza degli asset connessi, oggi ha annunciato il lancio di Armis Select Partner Program. Il nuovo programma segna un'evoluzione significativa nell'impegno di Armis nei confronti del suo ecosistema globale di partner. Estendendo la presenza di Armis Centrix™, la Armis Cyber Exposure Management Platform (Piattaforma di gestione dell'esposizione al rischio informatico), a organizzazioni di tutto il mondo attraverso il suo programma di partner, i clienti congiunti possono semplificare le loro operazioni di sicurezza e rafforzare le difese in modo proattivo.

