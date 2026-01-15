500 Global annuncia la promozione di Mei Chel Tan a Global Managing Partner

La nomina riflette la crescita della domanda di sviluppo dell'ecosistema aziendale e la preparazione all'intelligenza artificiale nei mercati emergenti.

PALO ALTO, Calif.: 500 Global, una delle società di capitali di rischio più attiva al mondo1, oggi ha annunciato la promozione di Mei Chel Tan a Global Managing Partner. La sua nomina riflette sia la sua leadership nell'ampliamento della presenza di 500 Global nelle regioni ad alta crescita e l'accelerazione della trasformazione dell'IA che sta posizionando i mercati nascenti ed emergenti come volani centrali della prossima era di crescita globale.

Mei Chel è entrata a far parte di 500 Global nel 2016 ed è stata nominata Partner nel 2023. Negli ultimi dieci anni, ha aiutato a sviluppare l'espansione dell'azienda in Asia, Europa, Medio Oriente e Africa - organizzando il lancio di fondi e di vettori di investimento iniziali asiatici, guidando le strategie di ingresso nel mercato, sviluppando la diagnostica di ecosistemi nazionali e guidando i governi e le istituzioni a tradurre le priorità di sviluppo in percorsi pratici di trasformazione digitale e di investimenti.

