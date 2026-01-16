▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

WHOOP e Samuel Ross MBE annunciano una collaborazione creativa globale pluriennale che darà il via a una nuova era nella moda incentrata sulle performance

WHOOP, l'azienda incentrata sulle prestazioni umane, ha annunciato una storica partnership creativa con il noto designer Samuel Ross MBE, che si unirà in qualità di Direttore creativo globale, WHOOP...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 16/01/2026

Business Wire

La collaborazione WHOOP x SR_A inaugura una nuova frontiera di accessori e abbigliamento orientati alle prestazioni e tecnologia guidata dal design

BOSTON: WHOOP, l'azienda incentrata sulle prestazioni umane, ha annunciato una storica partnership creativa con il noto designer Samuel Ross MBE, che si unirà in qualità di Direttore creativo globale, WHOOP x SR_A alla guida di una collaborazione pluriennale tra i due brand intitolata PROJECT TERRAIN. La collaborazione indica l'evoluzione continua di WHOOP da azienda all'avanguardia nel settore della tecnologia indossabile a brand in grado di plasmare non solo il futuro della salute personale, ma anche la sua commistione con la moda legata alle performance e il design culturale.


Fonte: Business Wire



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.