WHOOP e Samuel Ross MBE annunciano una collaborazione creativa globale pluriennale che darà il via a una nuova era nella moda incentrata sulle performance

Autore: Business Wire
Pubblicato il: 16/01/2026
La collaborazione WHOOP x SR_A inaugura una nuova frontiera di accessori e abbigliamento orientati alle prestazioni e tecnologia guidata dal design
BOSTON: WHOOP, l'azienda incentrata sulle prestazioni umane, ha annunciato una storica partnership creativa con il noto designer Samuel Ross MBE, che si unirà in qualità di Direttore creativo globale, WHOOP x SR_A alla guida di una collaborazione pluriennale tra i due brand intitolata PROJECT TERRAIN. La collaborazione indica l'evoluzione continua di WHOOP da azienda all'avanguardia nel settore della tecnologia indossabile a brand in grado di plasmare non solo il futuro della salute personale, ma anche la sua commistione con la moda legata alle performance e il design culturale.
Fonte: Business Wire