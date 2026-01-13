Axelspace sottoscrive un memorandum d'intesa con un'azienda etiope per rispondere alle sfide sociali mediante l'utilizzo di dati satellitari

TOKYO: Axelspace Corporation ("Axelspace"), azienda sviluppatrice leader e operatore di microsatelliti che si dedica ad attuare la propria visione "Space within Your Reach", ha sottoscritto un memorandum d'intesa (MoU) con Jethi Software Development PLC (“Jethi”), un'azienda tecnologia etiope, per avviare una collaborazione volta ad affrontare le sfide sociali e di sviluppo tramite l'utilizzo di dati di osservazione della Terra (EO) basati su satellite.

Il MoU è stato firmato da Naol Debele, CEO di Jethi, e da Yuya Nakamura, Presidente e CEO di Axelspace. La cerimonia della firma, tenutasi in Etiopia il 13 gennaio (ora locale) si è svolta alla presenza di rappresentanti dello Space Science and Geospatial Institute (SSGI) dell'Etiopia, di membri del Consiglio di amministrazione di Jethi e di ospiti invitati in veste ufficiale.

Fonte: Business Wire