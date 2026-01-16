▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
OPEX® Corporation premiata con numerosi DM Awards dalla rivista Document Manager

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 16/01/2026

MOORESTOWN, New Jersey: OPEX® Corporation, leader globale nell'automazione di prossima generazione che fornisce soluzioni innovative per l'automazione di magazzini, documenti e corrispondenza, è stata premiata dalla rivista Document Manager con numerosi DM Awards. Nel corso della cerimonia di assegnazione dei riconoscimenti per il 2025, che si è svolta di recente a Londra, OPEX è risultata vincitrice in due categorie: Prodotto di imaging dell'anno: volumi elevati e Prodotto hardware dell'anno, per la soluzione Falcon+® di imaging dei documenti. In collaborazione con Iron Mountain, OPEX ha ottenuto anche piazzamenti al secondo posto nella categoria Progetto dell'anno: settore pubblico, per il progetto NHS Medical Scanning (Scansione medica per il sistema sanitario nazionale britannico).


