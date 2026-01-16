▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

Vantage Data Centers completa il prelievo di 200 milioni di sterline dalla prima operazione di cartolarizzazione garantita da attività di data center (ABS) nell'area EMEA da 600 milioni di sterline...

  Vantage Data Centers completa il prelievo di 200 milioni di sterline dalla prima operazione di cartolarizzazione garantita da attività di data center (ABS) nell'area EMEA da 600 milioni di sterlin...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 16/01/2026

Business Wire

Il finanziamento sosterrà l'espansione della società in tutta la regione EMEA per tenere il passo con la domanda di IA e cloud

DENVER e LUSSEMBURGO:  

Vantage Data Centers completa il prelievo di 200 milioni di sterline dalla prima operazione di cartolarizzazione garantita da attività di data center (ABS) nell'area EMEA da 600 milioni di sterline, e aggiunge una nuova tranche di classe B da 54 milioni di sterline

Vantage Data Centers, un fornitore leader mondiale di campus di data center hyperscale, oggi ha annunciato di aver raccolto un ulteriore 254 milioni di sterline in titoli obbligazionari cartolarizzati. 200 milioni di sterline sono stati raccolti attraverso un prelievo delle obbligazioni esistenti di Classe A-2, mentre 54 milioni di sterline sono stati raccolti dalla nuova tranche di Classe B. Questo si aggiunge alla prima emissione pubblica di Vantage nel 2024, che ha raccolto 600 milioni di sterline, il primo ABS di data center in assoluto nell'EMEA completato in sterline.


Fonte: Business Wire



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.