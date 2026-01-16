▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

ACCELQ incoronata Leader e Customer Favorite in The Forrester Wave™ per le piattaforme di test autonome

Forrester ha nominato ACCELQ un Leader in The Forrester Wave™: Autonomous Testing Platforms, Q4 2025. Questo segna la terza Wave consecutiva in cui ACCELQ è stata riconosciuta come Leader. Infatti,...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 16/01/2026

Business Wire

Il pioniere dell'automazione agentica dei test conclude un anno da record per la crescita con un premio come "AI-Based Engineering Solution of the Year" (Soluzione ingegneristica basata sull'IA dell'anno)

DALLAS: Forrester ha nominato ACCELQ un Leader in The Forrester Wave™: Autonomous Testing Platforms, Q4 2025. Questo segna la terza Wave consecutiva in cui ACCELQ è stata riconosciuta come Leader. Infatti, questa valutazione ha messo un forte accento sull'innovazione dell'IA generativa e sull'adozione concreta da parte dei clienti. ACCELQ ha ottenuto i massimi punteggi sia per le capacità che per la visione ed è stata l'unica piattaforma ad essere riconosciuta come una Customer Favorite, preferita dai clienti, vincendo una "doppia aureola" per le raccomandazioni eccezionali dei clienti.

Fonte: Business Wire



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.