▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

Il Forum economico mondiale e Salesforce potenziano i leader globali con un assistente agentico primo nel genere per il meeting annuale di Davos 2026

Salesforce (NYSE: CRM), la CRM n. 1 al mondo, oggi ha annunciato l'attivazione delle conoscenze istituzionali del Forum economico mondiale alimentate da Agentforce 360 per supportare oltre 3.000 dei l...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 16/01/2026

Business Wire

Il Forum attiva le sue ampie risorse di dati attraverso Agentforce 360, consentendo un livello di preparazione e processi decisionali per i suoi oltre 3.000 partecipanti non realizzabili finora unicamente con processi umani

SAN FRANCISCO: Salesforce (NYSE: CRM), la CRM n. 1 al mondo, oggi ha annunciato l'attivazione delle conoscenze istituzionali del Forum economico mondiale alimentate da Agentforce 360 per supportare oltre 3.000 dei leader più influenti al mondo al Meeting annuale del Forum economico mondiale 2026. Il Forum ha lanciato “EVA”, una nuova app concierge proattiva, ad alta precisione, realizzata sulla Agentforce 360 Platform, la piattaforma agentica di Salesforce.


Fonte: Business Wire



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.