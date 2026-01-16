Il Forum economico mondiale e Salesforce potenziano i leader globali con un assistente agentico primo nel genere per il meeting annuale di Davos 2026

Salesforce (NYSE: CRM), la CRM n. 1 al mondo, oggi ha annunciato l'attivazione delle conoscenze istituzionali del Forum economico mondiale alimentate da Agentforce 360 per supportare oltre 3.000 dei l...
Autore: Business Wire
Pubblicato il: 16/01/2026
Il Forum attiva le sue ampie risorse di dati attraverso Agentforce 360, consentendo un livello di preparazione e processi decisionali per i suoi oltre 3.000 partecipanti non realizzabili finora unicamente con processi umani
SAN FRANCISCO: Salesforce (NYSE: CRM), la CRM n. 1 al mondo, oggi ha annunciato l'attivazione delle conoscenze istituzionali del Forum economico mondiale alimentate da Agentforce 360 per supportare oltre 3.000 dei leader più influenti al mondo al Meeting annuale del Forum economico mondiale 2026. Il Forum ha lanciato “EVA”, una nuova app concierge proattiva, ad alta precisione, realizzata sulla Agentforce 360 Platform, la piattaforma agentica di Salesforce.
Fonte: Business Wire