Coolbrook menzionata nel 2026 Global Cleantech 100

SAN FRANCISCO: Coolbrook, società di tecnologia e ingegneria innovative con la missione di decarbonizzare importanti settori industriali come quello petrolchimico e chimico, del ferro e dell'acciaio, dell'alluminio e del cemento, è stata menzionata nel 2026 Global Cleantech 100 del Cleantech Group. L'elenco annuale riconosce le aziende posizionate per fornire soluzioni pronte da commercializzare volte a promuovere un futuro globale più pulito e resiliente.

Il rapporto mette in evidenza gli innovatori che affrontano alcune delle sfide ambientali e infrastrutturali più urgenti al mondo. Il reportage gratuito introduce il lettore agli innovatori che portano avanti tecnologie rivoluzionarie e modelli commerciali che ci consentono di agire sulla crisi climatica e ambientale sempre più pressante.

Fonte: Business Wire