▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

Coolbrook menzionata nel 2026 Global Cleantech 100

Coolbrook, società di tecnologia e ingegneria innovative con la missione di decarbonizzare importanti settori industriali come quello petrolchimico e chimico, del ferro e dell'acciaio, dell'alluminio...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 16/01/2026

Business Wire

 

SAN FRANCISCO: Coolbrook, società di tecnologia e ingegneria innovative con la missione di decarbonizzare importanti settori industriali come quello petrolchimico e chimico, del ferro e dell'acciaio, dell'alluminio e del cemento, è stata menzionata nel 2026 Global Cleantech 100 del Cleantech Group. L'elenco annuale riconosce le aziende posizionate per fornire soluzioni pronte da commercializzare volte a promuovere un futuro globale più pulito e resiliente.

Il rapporto mette in evidenza gli innovatori che affrontano alcune delle sfide ambientali e infrastrutturali più urgenti al mondo. Il reportage gratuito introduce il lettore agli innovatori che portano avanti tecnologie rivoluzionarie e modelli commerciali che ci consentono di agire sulla crisi climatica e ambientale sempre più pressante.

Fonte: Business Wire



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.