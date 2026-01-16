Lo stato delle stablecoin 2026 nel report di Rapyd: le imprese si muovono in massa mentre le stablecoin diventano mainstream

Rapyd, un’azienda leader nel settore fintech a livello globale, ha pubblicato il report The State of Stablecoins 2026, che rivela che le stablecoin hanno raggiunto un punto di svolta, trasformandosi...
Autore: Business Wire
Pubblicato il: 16/01/2026
Il report State of Stablecoins 2026 preparato da Rapyd mostra che il 64% delle aziende intervistate usa già le stablecoin o prevede di farlo entro tre anni – velocità, transazioni transfrontaliere più facili e il contenimento dei costi danno impulso all’adozione.
LONDRA: Rapyd, un’azienda leader nel settore fintech a livello globale, ha pubblicato il report The State of Stablecoins 2026, che rivela che le stablecoin hanno raggiunto un punto di svolta, trasformandosi da asset digitali di nicchia in una componente fondamentale del commercio globale.
Il report mostra come il mercato si sia spostato con decisione verso un uso attivo e reale. Ad oggi, quasi un’impresa su cinque considera già le stablecoin uno strumento finanziario di uso comune.
Fonte: Business Wire