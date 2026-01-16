▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Binarly presenterà “Broken Trust”: Firmware Bypass Chains, BMC Persistence e EDR Evasion

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 16/01/2026

Business Wire

SANTA MONICA, Calif.: Binarly, fornitore di una piattaforma di sicurezza della catena di fornitura di firmware e di software leader del settore, oggi ha annunciato una prossima presentazione DistrictCon, “Broken Trust: Firmware Bypass Chains, BMC Persistence, and EDR Evasion” (Fiducia tradita: catene di bypass del firmware, persistenza BMC ed elusione EDR). La sessione illustrerà nei dettagli come le catene di attacco a livello di firmware osservate in dispositivi aziendali inviati possano in effetti indebolire le moderne difese degli endpoint, rendendo possibile una compromissione insidiosa e una persistenza duratura.

In questa presentazione, il team di Binarly REsearch smantellerà il principio di fiducia dell'hardware presentando diverse catene di bypass del firmware dal mondo reale. Alex Matrosov e Fabio Pagani forniranno un'analisi dettagliata delle classi specifiche di vulnerabilità e delle primitive di utilizzo che rendono questi attacchi affidabili nella pratica.

