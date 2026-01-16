▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Tigo Energy e Weco certificano la compatibilità dell'inverter MLPE per semplificare il modello del sistema PV

Tigo Energy, Inc. (NASDAQ: TYGO) (“Tigo” or “Company”), un fornitore leader di soluzioni di software intelligenti per il fotovoltaico e l'energia elettrica, oggi ha annunciato che la Società ...

Pubblicato il: 16/01/2026

La tecnologia MLPE di Tigo e gli inverter ibridi del produttore italiano Weco ora sono certificati per funzionare insieme, migliorando la flessibilità del modello, le prestazioni del sistema e l'integrazione senza soluzione di continuità.

MONTEVARCHI, Italia: Tigo Energy, Inc. (NASDAQ: TYGO) (“Tigo” or “Company”), un fornitore leader di soluzioni di software intelligenti per il fotovoltaico e l'energia elettrica, oggi ha annunciato che la Società ha firmato un certificato di compatibilità con Weco S.r.l., documentando la compatibilità tra i prodotti Tigo Flex MLPE e gli inverter fotovoltaici ibridi di Weco. La certificazione copre alcuni prodotti Weco a fase singola e trifase e membri delle famiglie di prodotti Tigo TS4-A e TS4-X, se progettati e installati correttamente.


