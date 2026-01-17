▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Qualcomm annuncia il pagamento in contanti del dividendo trimestrale



Autore: Business Wire

Pubblicato il: 17/01/2026

Business Wire

SAN DIEGO: Qualcomm Incorporated (NASDAQ: QCOM) ha annunciato oggi un dividendo trimestrale in contanti di 0,89 dollari per azione ordinaria, erogabile il 26 marzo 2026 agli azionisti registrati alla chiusura delle attività il 5 marzo 2026.

About Qualcomm

Qualcomm è impegnata a innovare costantemente per offrire ovunque un'informatica intelligente, consentendo al mondo di affrontare alcune delle sue principali sfide. Partendo dai nostri 40 anni di leadership nella creazione di innovazioni tecnologiche in grado di definire un'epoca, offriamo un'ampia gamma di soluzioni create con la nostra IA all'avanguardia, alte prestazioni, calcolo a basso consumo e connettività senza pari. Le nostre piattaforme Snapdragon® favoriscono esperienze clienti straordinarie, e i nostri prodotti Qualcomm Dragonwing™ consentono alle aziende e alle industrie di evolversi per raggiungere nuovi livelli.

Fonte: Business Wire



