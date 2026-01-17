Qualcomm annuncia il pagamento in contanti del dividendo trimestrale

SAN DIEGO: Qualcomm Incorporated (NASDAQ: QCOM) ha annunciato oggi un dividendo trimestrale in contanti di 0,89 dollari per azione ordinaria, erogabile il 26 marzo 2026 agli azionisti registrati alla chiusura delle attività il 5 marzo 2026.

About Qualcomm

Fonte: Business Wire