Il mercato dei servizi tecnologici in Europa raggiunge nuovi traguardi nel quarto trimestre, con una solida domanda di servizi IA, cloud e gestiti: ISG Index™

La richiesta di servizi tecnologici in Europa ha raggiunto una nuova vetta nel quarto trimestre, con la registrazione da parte della regione della sua migliore prestazione trimestrale dell'anno per co...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 19/01/2026

Business Wire

Il valore contrattuale annuale combinato del mercato è aumentato del 27%, raggiungendo un livello record di 10,9 miliardi di dollari

Il valore contrattuale annuale dei servizi gestiti è aumentato del 19%, mentre la categoria XaaS raggiunge il 34%

LONDRA: La richiesta di servizi tecnologici in Europa ha raggiunto una nuova vetta nel quarto trimestre, con la registrazione da parte della regione della sua migliore prestazione trimestrale dell'anno per concludere il 2025, in base al più recente report sullo stato del settore di Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), una società globale di ricerca e consulenza tecnologica incentrata sull'IA.

L'EMEA ISG Index™, che misura i contratti di outsourcing commerciale con valore contrattuale annuale (ACV) di almeno 5 milioni di dollari, indica un progresso del 27% dell'ACV del quarto trimestre per il mercato combinato (sia servizi gestiti che servizi basati su cloud), con un record di 10,9 miliardi di dollari.

