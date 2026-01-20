WHOOP diventa Partner ufficiale per i dispositivi indossabili di salute e benessere e Team Partner della Scuderia Ferrari HP

Un debutto nella Formula 1: WHOOP fornirà informazioni in materia di salute a tutto il team di Scuderia Ferrari HP

BOSTON: WHOOP, l'azienda dedicata alle prestazioni umane, oggi ha annunciato una nuova collaborazione globale con Scuderia Ferrari HP come Official Health and Fitness Wearable Partner and Team Partner (Partner ufficiale per i dispositivi indossabili di salute e benessere e partner di squadra). A partire dalla stagione 2026, le automobili e i piloti della Scuderia Ferrari HP esibiranno il logo WHOOP, mentre WHOOP verrà fornito ai membri della squadra per offrire informazioni relative a salute, recupero e benessere.

Questa partnership introduce anche un'integrazione prima nel suo genere: il team sanitario che supporta la Scuderia Ferrari HP collaborerà a fianco del team WHOOP Performance Science, guidato dalla Dott.ssa Kristen Holmes, per ottimizzare l'efficienza fisica e il recupero dell'intera organizzazione della Scuderia Ferrari HP.

Fonte: Business Wire