Evernote rilascia v11: un nuovo capitolo nella produttività potenziata dall'IA

Evernote oggi ha annunciato il rilascio di v11, il suo primo importante aggiornamento di prodotti in cinque anni. La nuova versione comprende tre importanti funzionalità di intelligenza artificiale: ...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 20/01/2026

MILANO: Evernote oggi ha annunciato il rilascio di v11, il suo primo importante aggiornamento di prodotti in cinque anni. La nuova versione comprende tre importanti funzionalità di intelligenza artificiale: AI Assistant, Semantic Search e AI Meeting Notes, creando modi più intelligenti di acquisire, recuperare e gestire informazioni in Evernote. Con il rilascio di v11, queste funzionalità sono ora disponibili a tutti i clienti Evernote.

L'importante aggiornamento ha richiesto due anni di lavoro

V11 è un riconoscimento dell'evoluzione di Evernote sotto la guida di Bending Spoons. Dal 2024, Evernote ha rilasciato più di 250 nuove funzionalità e miglioramenti, potenziando anche notevolmente la sincronizzazione, la velocità e l'affidabilità.

