Cargill vince il 2026 BIG Innovation Award

Cargill oggi ha annunciato di essere stata nominata vincitrice dei 2026 BIG Innovation Awards dal Business Intelligence Group e designata come uno dei primi 10 innovatori, riconoscendo l'approccio disciplinato dell'azienda all'innovazione nel sistema alimentare e agricolo globale.

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 20/01/2026

Business Wire

La società è stata premiata come Top Innovator per l'innovazione su larga scala guidata dall'intelligenza artificiale e dai dati, promuovendo la sicurezza alimentare, l'eccellenza operativa e i sistemi alimentari resilienti.

MINNEAPOLIS: Cargill oggi ha annunciato di essere stata nominata vincitrice dei 2026 BIG Innovation Awards dal Business Intelligence Group e designata come uno dei primi 10 innovatori, riconoscendo l'approccio disciplinato dell'azienda all'innovazione nel sistema alimentare e agricolo globale. Cargill è stata premiata nella categoria Innovative Organizations assieme a un gruppo di 159 aziende, prodotti e leader che stanno trasformando le industrie attraverso l'innovazione applicata e l'impatto concreto misurabile.

Il riconoscimento evidenzia l'ampiezza e la profondità della strategia innovativa di Cargill, compreso l'uso di automazione, robotica, intelligenza artificiale (IA) e analisi predittiva per affrontare le sfide globali interconnesse come sicurezza alimentare, cambiamenti climatici, vincoli di manodopera e rifiuti.

Fonte: Business Wire



