CAS IP Finder estende l’accesso alla ricerca sulla proprietà intellettuale a tutte le organizzazioni

La soluzione di ricerca sulla proprietà intellettuale potenziata dall’IA semplifica le ricerche complesse e amplia l’accesso a contenuti curati

COLUMBUS, Ohio: CAS, una divisione della American Chemical Society specializzata nella gestione della conoscenza scientifica, annuncia la piena operatività di CAS IP Finder™, basato sulla tecnologia STN™. Ora i clienti CAS STNext® possono accedere alla soluzione completa per la ricerca sulla proprietà intellettuale attraverso tutte le modalità di ricerca, collezioni di contenuti ampliate e strumenti di analisi avanzata.

Il volume dei brevetti continua a crescere e le discipline scientifiche sono sempre più interconnesse, il che rende la ricerca sulla proprietà intellettuale più complessa e aumenta il rischio di non individuare lo stato dell’arte precedente. Tradizionalmente, le organizzazioni dovevano scegliere se dotare i ricercatori specializzati di strumenti completi o fornire funzionalità limitate a team più ampi.

