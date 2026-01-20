▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
CAS IP Finder estende l’accesso alla ricerca sulla proprietà intellettuale a tutte le organizzazioni

CAS, una divisione della American Chemical Society specializzata nella gestione della conoscenza scientifica, annuncia la piena operatività di CAS IP Finder™, basato sulla tecnologia STN™. Ora i ...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 20/01/2026

La soluzione di ricerca sulla proprietà intellettuale potenziata dall’IA semplifica le ricerche complesse e amplia l’accesso a contenuti curati

COLUMBUS, Ohio: CAS, una divisione della American Chemical Society specializzata nella gestione della conoscenza scientifica, annuncia la piena operatività di CAS IP Finder™, basato sulla tecnologia STN™. Ora i clienti CAS STNext® possono accedere alla soluzione completa per la ricerca sulla proprietà intellettuale attraverso tutte le modalità di ricerca, collezioni di contenuti ampliate e strumenti di analisi avanzata.

Il volume dei brevetti continua a crescere e le discipline scientifiche sono sempre più interconnesse, il che rende la ricerca sulla proprietà intellettuale più complessa e aumenta il rischio di non individuare lo stato dell’arte precedente. Tradizionalmente, le organizzazioni dovevano scegliere se dotare i ricercatori specializzati di strumenti completi o fornire funzionalità limitate a team più ampi.

