Armis blocca il 99% degli attacchi informatici e garantisce un ROI del 351%, secondo Omdia

Le analisi confermano che Armis Centrix™ offre miglioramenti misurabili in termini di risultati di sicurezza, efficienza operativa, conformità normativa e produttività basata sull'automazione

SAN FRANCISCO: Armis, società specializzata nella gestione dell'esposizione informatica e nella sicurezza, ha oggi annunciato i risultati di una nuova relazione redatta dalla società di ricerca e consulenza tecnologica, Omdia, che analizza i vantaggi economici di Armis Centrix ™, la piattaforma di gestione dell'esposizione informatica di Armis. Gli analisti hanno riscontrato che Armis consente alle organizzazioni globali di ottenere un ROI annuo del 351% combinando una gestione completa dei rischi informatici con operazioni semplificate e notevoli risparmi sui costi.

“Questo studio conferma l'impatto trasformativo e quantificabile sulle imprese dei clienti della piattaforma completa di gestione dell'esposizione informatica di Armis”, ha affermato Yevgeny Dibrov, CEO e cofondatore di Armis.

Fonte: Business Wire