Balena si assicura investimenti strategici per la crescita per accelerare Edge AI e la gestione della flotta IoT

Un nuovo sodalizio favorisce l'innovazione dei prodotti e consolida la posizione di Balena come piattaforma leader indipendente dall'hardware dedicata alla sicurezza e alla stabilità a lungo termine delle flotte di dispositivi.

NEW YORK e LONDRA: Balena, la principale piattaforma per realizzare, gestire e ampliare flotte di dispositivi di edge computing e intelligenza artificiale, oggi ha annunciato un investimento strategico per la crescita di LoneTree Capital (“LoneTree”), società di capitali di crescita con sede a New York. La partnership accelererà l'innovazione dei prodotti di Balena con un'attenzione ai carichi di lavoro Edge AI e funzionalità di sicurezza per soddisfare i requisiti di conformità in costante evoluzione, ampliando nel contempo le risorse per il successo dei clienti e il supporto alla flotta globale.

