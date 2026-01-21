▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

Balena si assicura investimenti strategici per la crescita per accelerare Edge AI e la gestione della flotta IoT

Balena, la principale piattaforma per realizzare, gestire e ampliare flotte di dispositivi di edge computing e intelligenza artificiale, oggi ha annunciato un investimento strategico per la crescita d...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 21/01/2026

Business Wire

Un nuovo sodalizio favorisce l'innovazione dei prodotti e consolida la posizione di Balena come piattaforma leader indipendente dall'hardware dedicata alla sicurezza e alla stabilità a lungo termine delle flotte di dispositivi.

NEW YORK e LONDRA: Balena, la principale piattaforma per realizzare, gestire e ampliare flotte di dispositivi di edge computing e intelligenza artificiale, oggi ha annunciato un investimento strategico per la crescita di LoneTree Capital (“LoneTree”), società di capitali di crescita con sede a New York. La partnership accelererà l'innovazione dei prodotti di Balena con un'attenzione ai carichi di lavoro Edge AI e funzionalità di sicurezza per soddisfare i requisiti di conformità in costante evoluzione, ampliando nel contempo le risorse per il successo dei clienti e il supporto alla flotta globale.


Fonte: Business Wire



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.