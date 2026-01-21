▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
FGS Global lancia un'attività di consulenza sull'IA e acquisisce la società di intelligence sulle minacce Memetica

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 21/01/2026

L'attività globale dedicata aiuterà le organizzazioni a orientarsi e a ottimizzare la trasformazione delle comunicazioni con l'IA

L'offerta di intelligence sulle minacce guidata dall'IA identifica, valuta e mitiga i rischi emergenti all'interno del dark web

NEW YORK e DAVOS, Svizzera: FGS Global, la società leader mondiale di strategia per gli stakeholder, ha annunciato oggi il lancio della sua attività di consulenza sull'IA e l'acquisizione di Memetica, una società di consulenza tecnologica specializzata nel rilevamento e nella mitigazione delle minacce guidate dall'IA all'interno di social media, dark web e piattaforme secondarie. La nuova attività si inserisce nel gruppo di IA e innovazione di FGS Global recentemente costituito, sotto la guida di Aaron Kwittken, Global Head of AI and Innovation.

L'attività di consulenza sull'IA consolida e sviluppa l'investimento pluriennale ponderato di FGS Global nelle capacità IA a sostegno della domanda in aumento dei clienti di indicazioni strategiche e pratiche su come sfruttare l'IA e le tecnologie emergenti per ottimizzare l'efficacia delle comunicazioni, la difesa della reputazione e l'efficienza operativa.

