KnowBe4 premiata per l'esperienza globale dei dipendenti in vari premi riguardanti i luoghi di lavoro

KnowBe4, la piattaforma di cybersecurity nota a livello mondiale che affronta in modo globale la gestione dei rischi umani e legati agli agenti IA, oggi ha annunciato di aver vinto diversi prestigiosi...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 21/01/2026

Riconosciuta in 11 Paesi con premi da Great Place to Work®, Computerworld, Top Workplaces e America's Most Loved Workplaces®

TAMPA BAY, Fla.: KnowBe4, la piattaforma di cybersecurity nota a livello mondiale che affronta in modo globale la gestione dei rischi umani e legati agli agenti IA, oggi ha annunciato di aver vinto diversi prestigiosi premi relativi al luogo di lavoro nel quarto trimestre 2025. I premi comprendono Certificati Great Place to Work® in 11 Paesi, l'inclusione nell'elenco 2026 Best Places to Work in IT di Computerworld, e onori da Top Workplaces e America's Most Loved Workplaces® .

I premi riconoscono il costante impegno di KnowBe4 nel promuovere un'eccezionale cultura del luogo di lavoro che consente ai dipendenti di prosperare a livello professionale e personale.

