Leon e SkyAccess annunciano l’integrazione ufficiale per l’automatizzazione delle tratte a vuoto per gli operatori charter in Europa

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 21/01/2026

LOS ANGELES e VARSAVIA, Polonia: SkyAccess, il marketplace in tempo reale specializzato in tratte a vuoto che aggrega i voli di riposizionamento di jet privati da una rete di operatori certificati, e Leon Software, una piattaforma cloud di gestione nel settore dell’aviazione di cui si servono gli operatori charter di tutto il mondo, hanno annunciato oggi un’integrazione ufficiale che consentirà agli operatori charter che utilizzano Leon di pubblicare automaticamente le tratte a vuoto e di riposizionare tali voli sull’apposito marketplace SkyAccess.

Soddisfare la crescente domanda di tratte a vuoto in Europa

L’annuncio arriva in un momento in cui l’interesse per le tratte a vuoto continua a crescere in tutta Europa, in particolare sulle rotte a corto raggio tra i principali hub d’affari e località turistiche.

