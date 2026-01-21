Armis aiuta il rivenditore di generi alimentari Multicedi a rafforzare la resilienza informatica

Armis Centrix™ ha identificato che il 10-15% delle risorse connesse all'intera rete aziendale non era stato registrato in precedenza, introducendo così un rischio informatico

SAN FRANCISCO: Armis, la società di gestione dell'esposizione e della sicurezza informatica, ha annunciato oggi che Multicedi, una delle principali realtà della Grande Distribuzione Organizzata nel Centro e Sud Italia, sta utilizzando Armis Centrix™, la piattaforma di gestione dell'esposizione informatica di Armis, per rafforzare la sua posizione in materia di sicurezza informatica.

“Prima di introdurre Armis, le problematiche critiche venivano affrontate solo dopo che si erano già verificati guasti o eventi anomali”, ha dichiarato Livio De Prisco, Direttore dei sistemi informatici presso Multicedi. “Con Armis Centrix™, l'approccio è cambiato radicalmente: piuttosto che rispondere in modo reattivo, la società ora ha una visione in tempo reale dell'intera flotta di dispositivi ed è in grado di gestirla in modo proattivo.

Fonte: Business Wire