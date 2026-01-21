▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

TreviPay lancia Pay by Invoice per gli enti erogatori abilitati da credenziali Visa

TreviPay annuncia il lancio della sua soluzione Pay by Invoice per le banche che rilasciano carte Visa, consentendo agli enti erogatori di acquisire una quota maggiore del mercato dei pagamenti B2B de...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 21/01/2026

Business Wire

La soluzione Pay by Invoice di TreviPay consente agli istituti che rilasciano Visa e ai loro clienti aziendali di utilizzare le credenziali Visa per pagare i fornitori e sbloccare nuove opportunità B2B

OVERLAND PARK, Kan.: TreviPay annuncia il lancio della sua soluzione Pay by Invoice per le banche che rilasciano carte Visa, consentendo agli enti erogatori di acquisire una quota maggiore del mercato dei pagamenti B2B del Nordamerica da 58 trilioni di dollari. Attraverso questa collaborazione con Visa, un leader mondiale nei pagamenti digitali, la tecnologia dell'automazione order-to-cash di TreviPay si associa alle funzionalità di pagamento commerciale di Visa per aiutare gli enti erogatori a trasformare le spese frammentate B2B in transazioni strategiche, basate sulle fatture e finanziate dall'ente erogatore.

Uno studio svolto da Murphy Research, ha scoperto che il 26% dei pagamenti aziendali sono ancora effettuati con assegni o si affidano a tradizionali processi ACH manuali.

Fonte: Business Wire



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.