▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

Annunciati i vincitori del 2026 Japan Prize

La Japan Prize Foundation ha annunciato i vincitori del 2026 Japan Prize alle ore 13:00 (JST) del 21 gennaio 2026. Alla Prof. Cynthia Dwork (USA) è stato conferito il Japan Prize per il settore Elett...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 21/01/2026

Business Wire

TOKYO: La Japan Prize Foundation ha annunciato i vincitori del 2026 Japan Prize alle ore 13:00 (JST) del 21 gennaio 2026. Alla Prof. Cynthia Dwork (USA) è stato conferito il Japan Prize per il settore Elettronica, Informatica e Comunicazioni. Al Prof. Shizuo Akira (Giappone) e al Prof. Zhijian "James" Chen (USA) è stato conferito il Japan Prize nel settore delle Scienze della vita.

Per il Japan Prize di quest'anno, la Prof. Dwork viene riconosciuto per il suo Contributo nella guida della ricerca per la creazione di una società digitale etica, che comprende privacy ed equità differenziali. Il Prof. Akira e il Prof. Chen sono stati premiati per la loro Scoperta del meccanismo della percezione dell'acido nucleico da parte del sistema immunitario innato.

Fonte: Business Wire



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.