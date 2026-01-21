World Economic Forum 2026 “Il capitale umano è il motore principale della competitività economica”

DAVOS, Svizzera: Affinché le economie mondiali possano rimanere competitive in futuro, è necessario dare priorità agli investimenti nel capitale umano. Lo ha dichiarato Sua Altezza Reale la Principessa Reema Bandar Al-Saud, Ambasciatrice del Regno dell’Arabia Saudita negli Stati Uniti d’America, intervenendo al World Economic Forum, attualmente in corso a Davos.

“Il capitale umano oggi”, ha aggiunto Sua Altezza Reale nel suo intervento all’interno del panel della Saudi House è il motore principale se si vuole un’economia moderna e competitiva. Solo dando alle persone la possibilità e lo spazio di esprimersi e guidare si potrà garantire che queste possano trasformare quell’impulso in risultati concreti. Ed è quando si mettono le persone giuste nel posto giusto al momento giusto che la magia accade. Il Regno è lo spazio, abbiamo le persone, e il momento è adesso”.

Il Ministro del Turismo, Sua Eccellenza Ahmed A. Alkhateeb, ha inoltre dichiarato: “Ci eravamo posti l’obiettivo di accogliere 100 milioni di turisti all’anno entro il 2030. Abbiamo raggiunto questo traguardo con sette anni di anticipo e, dal 2023, continuiamo a superarlo, registrando anche una crescita sostenuta della spesa turistica anno dopo anno.”

Il Ministro degli Investimenti, Sua Eccellenza Khalid A. Alfalih, ha commentato: “I nostri Investimenti diretti esteri (IDE) sono cinque volte quelli che erano prima della Saudi Vision 2030; i nostri investitori locali stanno dimostrando fiducia puntando sui nostri progetti, l’investimento locale è raddoppiato e abbiamo raggiunto i livelli di Cina e India in termini di formazione di capitale in rapporto al PIL.”

Il Ministro delle Finanze, Sua Eccellenza Mohammed A. Aljadaan, ha spiegato come la Saudi Vision 2030 sia diventata un modello credibile di trasformazione nazionale: “La vera riforma non si misura dalla velocità o dai successi iniziali, ma dal fatto che diventi permanente, cambiando il comportamento delle istituzioni e dei mercati.”

Il Ministro dell’Industria e delle Risorse Minerarie, Sua Eccellenza Bandar I. Alkhorayef, ha sottolineato come la gioventù sia una risorsa sempre più rara nelle economie avanzate, aggiungendo che il Regno dell’Arabia Saudita è “benedetto con la sua gioventù”.

Il Ministro dell’Economia e della Pianificazione, Sua Eccellenza Faisal F. Alibrahim, ha dichiarato: “Procedendo verso una maggiore resilienza e sostenibilità, il settore privato sta assumendo un ruolo sempre più importante, un ruolo di co-leadership; l’innovazione e la R&S rappresentano una parte crescente della nostra attività economica e, per questo, ci stiamo connettendo e integrando con i mercati globali.”

Durante un talk NextOn presso la Saudi House, il Ministero dell'Economia e della Pianificazione ha annunciato che lancerà nel 2026 la piattaforma SUSTAIN in versione beta. Si tratta di una rete di partenariato abilitata dall'intelligenza artificiale, progettata per rafforzare la collaborazione intersettoriale e accelerare la realizzazione di iniziative di sviluppo sostenibile. La piattaforma è stata sviluppata in collaborazione con il WEF e Bain & Company.

Il Quality of Life Program Center e UN-Habitat hanno inoltre annunciato congiuntamente i risultati dell’Iniziativa Quality of Life, una piattaforma globale che sostiene un approccio incentrato sulle persone nello sviluppo urbano.

SDM ha infine annunciato una partnership con Weill Cornell Medicine – Cornell University, denominata Frontier Science for Human Health: A Saudi–U.S. Space Research Collaboration (Scienza di frontiera per la salute umana: una collaborazione di ricerca spaziale saudita-statunitense). L’accordo mira a promuovere tecnologie innovative nel campo della biologia spaziale e computazionale, con particolare attenzione alla ricerca spaziale e alle missioni per la salute umana.

Source: AETOSWire

Fonte: Business Wire