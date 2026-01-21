▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
STREAMWIDE raggiunge un importante traguardo nella regione APAC con la distribuzione della soluzione di sicurezza pubblica UPCAD nelle Filippine

STREAMWIDE è stata selezionata da UPCAD (Unified Platform for Communication and Dispatch) nelle Filippine per la gestione di una piattaforma di comunicazioni critiche per i servizi di primo soccorso ...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 21/01/2026

MANILA, Filippine: STREAMWIDE è stata selezionata da UPCAD (Unified Platform for Communication and Dispatch) nelle Filippine per la gestione di una piattaforma di comunicazioni critiche per i servizi di primo soccorso integrata con i centri di emergenza nazionali 911.

Nell’ambito di questa collaborazione, UPCAD integra la tecnologia mission critical collaudata sul campo di STREAMWIDE con i servizi di emergenza nazionali 911. La nuova soluzione è stata progettata per garantire comunicazioni ininterrotte, sicure e affidabili nel corso di emergenze, consentendo tempi di risposta più rapidi, una migliore consapevolezza della situazione e risultati migliori per la sicurezza pubblica.

Mediante l’integrazione diretta con i call center per le emergenze 911, la piattaforma consente la condivisione in tempo reale di informazioni critiche, come la posizione di chi chiama, i dati relativi all’incidente e lo stato della risposta da parte dei servizi di pronto soccorso e dei gruppi di comando.

Grazie alla nostra API, la piattaforma integra capacità di flusso di lavoro digitale, consentendo un flusso ininterrotto di informazioni all’interno dello stesso sistema. In tal modo si favorisce la generazione di report aggiornati, creando automaticamente flussi di lavoro sugli incidenti, assegnando attività, monitorando i progressi e acquisendo aggiornamenti in tempo reale, capacità non disponibili nei sistemi LMR precedenti.

Fonte: Business Wire



