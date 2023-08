Q4 Inc. premiata agli Stevie® Awards nel programma 2023 International Business Awards®

Premiata con due Stevie Awards d'oro e uno d'argento nelle categorie dati e tecnologie di mercato

TORONTO: Q4 Inc. (TSX: QFOR) (“Q4” oppure “la Società”), la principale piattaforma di accesso ai mercati di capitali, è stata premiata con due Gold Stevie® nella categoria Soluzione finanziaria e Dati di mercato per l'Analisi dell'engagement sulla Piattaforma Q4 e nella categoria Soluzione tecnologica per eventi virtuali per la Piattaforma eventi virtuali Q4, nell'ambito del 20th Annual International Business Awards®. Inoltre, Warren Faleiro, Direttore tecnologico dell'azienda, è stato premiato con un Silver Stevie® nella categoria Technology Executive of the Year (Direttore tecnologico dell'anno).



Contacts

Investitori:

Edward Miller

Direttore, Relazioni con gli investitori

(437) 291-1554

ir@q4inc.com

Media:

Heather Noll

Responsabile delle comunicazioni aziendali

media@q4inc.com







