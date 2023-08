Forescout nomina vicepresidente di Worldwide Channel Sales il veterano del settore dei canali David Creed

SAN JOSE, Calif.: Forescout, un leader della sicurezza informatica a livello globale, oggi ha annunciato l'ingresso in azienda di David Creed come Vicepresidente di Worldwide Channel Sales. Creed è responsabile della guida della prossima fase di crescita nell'ecosistema dei canali dell'azienda e della creazione di nuove alleanze che aprono ulteriori opportunità di guadagno per i collaboratori e i fornitori di servizi in tutto il mondo.

Creed è un veterano del settore dei canali con una comprovata tradizione di fornitura di efficaci strategie e programmi go-to-market che offrono risorse e strumenti completi per aiutare collaboratori e fornitori di servizi ad ottimizzare il loro potenziale di utili e venire incontro alle esigenze di sicurezza dei clienti in maniera efficace.



