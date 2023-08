Rochester Electronics collabora con SkyHigh Memory Ltd.

Rochester Electronics e SkyHigh Memory hanno stretto un accordo per garantire un supporto continuo alle tecnologie NAND mature

NEWBURYPORT, Mass.: Rochester Electronics, LLC ha unito le forze con SkyHigh Memory Ltd. per offrire una fornitura continua di soluzioni di memoria NAND mature e a bassa densità.

La collaborazione tra Rochester Electronics e SkyHigh Memory è forte. Rochester Electronics si concentra sulle tecnologie di semiconduttori legacy e fine vita (EOL) autorizzate al 100%, mentre SkyHigh Memory è specializzata in soluzioni di memoria NAND di tipo SLC e eMMC. Unendo i loro talenti, si propongono di supportare le esigenze di memoria dei clienti in tutto il mondo.

È possibile che i microprocessori EOL dei progetti esistenti continuino a richiedere soluzioni di memoria con capacità a bassa densità, che si integrano perfettamente con i prodotti SLC NAND di SkyHigh Memory che vanno da 1 Gb a 8 Gb ed eMMC da 4 GB. Queste densità mature possono essere supportate dai cicli di vita dei componenti principali dei microprocessori Rochester. Rochester Electronics dispone di una vasta offerta di processori tra cui la produzione continua di numerosi processori legacy ed EOL tramite autorizzazioni, banche di die e repliche di prodotti die.

"La nostra collaborazione con SkyHigh Memory consolida la base clienti e l'offerta di Rochester Electronics con una continuità di fornitura di soluzioni di memoria NAND mature a bassa densità. La longevità della memoria si affianca alla tecnologia dei microprocessori legacy". – Paul Mason, Direttore globale tecnologia di memoria Rochester Electronics.

"I punti di forza di Rochester Electronics in materia di gestione e supporto di dispositivi legacy ed EOL, in particolare nel campo dei microprocessori, si allineano con le soluzioni di memoria NAND SLC ed eMMC mature di SkyHigh Memory. Grazie a questa collaborazione, possiamo offrire ai nostri clienti un supporto continuo per le loro esigenze di memoria NAND". – Alexander Stempfle, Direttore sviluppo fornitori – Rochester Electronics EMEA

"Non vediamo l'ora di avviare una solida collaborazione con Rochester Electronics per potenziare il servizio offerto ai nostri clienti a livello globale". – Yildirim Vural, Direttore vendite – Europa centrale e orientale

Informazioni su Rochester Electronics

Rochester Electronics offre la più grande fornitura continua di semiconduttori a livello globale, autorizzata al 100% da più di 70 produttori leader di semiconduttori.

In qualità di distributore di stock originale, Rochester dispone di oltre 15 miliardi di dispositivi in stock con più di 200.000 codici articolo, fornendo la gamma più ampia di semiconduttori a fine vita (EOL) e attivi a livello globale.

In qualità di produttore di semiconduttori su licenza, Rochester ha fabbricato oltre 20.000 tipi di dispositivi. Con oltre 12 miliardi di die in stock, Rochester è in grado di produrre più di 70.000 tipi di dispositivi. Rochester offre una gamma completa di servizi di produzione che comprende progettazione, lavorazione dei wafer, assemblaggio, collaudo, affidabilità e registrazione della proprietà intellettuale, fornendo soluzioni di produzione di singoli componenti o integrali di tipo chiavi in mano, consentendo un time to market più rapido.

Rochester è la soluzione per il ciclo di vita dei semiconduttori. Nessun’altra azienda può competere con la vasta gamma di prodotti, servizi a valore aggiunto e soluzioni di produzione di Rochester.

Grazie al nostro personale di vendita diretta e di assistenza in tutti i principali mercati, affiancato da una rete di partner di canale autorizzati a livello regionale e globale, ci proponiamo di soddisfare le esigenze del cliente telefonicamente o tramite le nostre piattaforme di e-commerce sempre e ovunque.

Per saperne di più, visita: www.rocelec.it

Informazioni su SkyHigh Memory

Fondata nel 2019, SkyHigh Memory è leader nelle soluzioni di sistema integrate avanzate per i prodotti automobilistici, industriali, domotici, elettrodomestici, elettronica di consumo e medicali più innovativi al mondo. Le memorie affidabili e ad alte prestazioni di SkyHigh Memory aiutano gli ingegneri a progettare prodotti innovativi che arrivano sul mercato per primi. SkyHigh Memory si impegna per fornire ai clienti le migliori risorse di supporto e di progettazione, consentendo agli innovatori e ai creativi di rivoluzionare il mercato e creare nuove categorie di prodotti in tempi record.

Per saperne di più, visita il sito www.SkyHighMemory.com



Contacts

Contatti:

Rochester Electronics, LLC

Direttore marketing globale: Tracey Corbitt

Email: tcorbitt@rocelec.com

SkyHigh Memory Ltd.

Direttrice vendite – Europa centrale e orientale: Vural Yildirim

Email: vural.yildirim@skyhighmemory.com







Comunicato stampa - Responsabilità editoriale di Business Wire

Vedi la versione originale su businesswire.com:

http://www.businesswire.com/news/home/20230815394736/it/

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita