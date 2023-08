Intelsat completa il clearing dello spettro in banda C per l'implementazione del 5G

Previsti pagamenti per 3,7 miliardi di dollari USA per il quarto trimestre per la ricollocazione accelerata

MCLEAN, Va.: Intelsat, operatore di una delle maggiori reti satellitari e terrestri integrate al mondo e fornitore leader di connettività in volo, nel quarto trimestre incasserà quasi 3,7 miliardi di dollari al completamento del clearing delle frequenze in banda C, aprendo future opportunità strategiche per l'azienda e gli azionisti.

"Il passaggio di Intelsat alla banda C facilita l'implementazione di maggiori servizi 5G negli Stati Uniti e al contempo rafforza la nostra posizione finanziaria", è il commento di Dave Wajsgras, CEO di Intelsat. "Abbiamo centrato questo obiettivo ben prima del previsto e sono straordinariamente orgoglioso del team di Intelsat e del forte impegno che ha portato a questo importantissimo risultato".



Contacts

Melissa Longo - melissa.longo@intelsat.com; +1 240-308-1881







Comunicato stampa - Responsabilità editoriale di Business Wire

Vedi la versione originale su businesswire.com:

http://www.businesswire.com/news/home/20230814695858/it/

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita