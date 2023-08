Avanci lancia il programma per il Vehicle Licensing per i mezzi con connessioni 5G

La soluzione indipendente, leader di mercato, include 59 partecipanti iniziali

Il programma di Vehicle Licensing di Avanci per i mezzi con connessioni 5G include la maggior parte delle principali tecnologie per la telefonia

Il programma viene lanciato mentre le case automobilistiche iniziano a immettere sul mercato veicoli con connessioni 5G

DUBLINO: Avanci, azienda indipendente leader globale nelle soluzioni per il "joint licensing", ha oggi annunciato il lancio del proprio programma di Vehicle Licensing per i mezzi con connessioni 5G, che semplificherà il processo di licensing per le tecnologie di telefonia usate nelle connessioni dei veicoli di prossima generazione.

Kasim Alfalahi, fondatore e Chief Executive Officer di Avanci, ha riferito: “Avanci è stata creata con la missione di trasformare il modo con cui la tecnologia viene condivisa. Ci assicuriamo che il lavoro di migliaia di inventori in tutto il mondo sia riconosciuto e ricompensato. Allo stesso tempo, semplificando i modi di accedere alla tecnologia, permettiamo alle aziende di costruire nuovi incredibili prodotti capaci di migliorare la vita e la quotidianità delle persone in tutto il mondo”.



