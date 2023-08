I fondatori di Prytania Media rivelano altri due Studios tripla A

Figure esperte del settore che hanno lavorato per Warner Brothers, 343 Industries, ArenaNet, Blizzard, Undead Labs e molte altre aziende di rilievo, si uniranno ai nuovi Studios di Prytania Media, ovvero Fang & Claw e Dawon Entertainment

NEW ORLEANS: Jeff Strain (co-fondatore di ArenaNet, co-fondatore di Undead Labs, Crop Circle Games, Possibility Space, co-fondatore e Presidente di Studios, Prytania Media) e Annie Delisi Strain (co-fondatrice di Undead Labs, Crop Circle Games, Possibility Space, co-fondatrice e CEO di Prytania Media) sono felici di rivelare pubblicamente due nuovi arrivi tripla A nel gruppo di Studios di Prytania Media.

Fang & Claw sta lavorando sul prossimo titolo rivoluzionario del genere fantasy combat sports per il mercato, in forte crescita, del gioco competitivo. Con un investimento iniziale di 3 milioni di dollari da parte di Transcend Fund, lo studio è costruito intorno a un team di figure veterane del settore, che include:

Jeremy Gaffney, Studio Head (co-fondatore di Turbine Entertainment , Senior Director per Blizzard Entertainment)

Turbine Entertainment Senior Director per Blizzard Entertainment) Fleur Marty, Executive Producer (Executive Producer per WB Games Montreal)

Chris Venturini, Creative Director (Animation Director per ArenaNet, Gameplay Lead per Undead Labs)

Horia Dociu, Art Director (Studio Art Director per 343 Industries e Sucker Punch Productions)

Ben Scott, Technical Director (Technical Director e CTO di Undead Labs)

Dawon Entertainment si unisce a Prytania Media come il nostro primo studio annunciato per i mercati emergenti, con sede a Bangalore, in India. Guidato dallo Studio Director e pluripremiato Game Designer Whitney Beltrán, Dawon sta sviluppando giochi incentrati sulla cultura locale, progettati da sviluppatori indiani per i giocatori indiani, facendo leva sull'incredibile folklore, arte, musica e tecnologie all’avanguardia dell’India.

Fang & Claw e Dawon Entertainment si uniscono agli Studios associati di Possibility Space e Crop Circle Games nell'organizzazione degli Studios di Prytania Media.

Informazioni su Prytania Media

Fondata nel 2021 da Annie Delisi Strain e Jeff Strain, Prytania Media è un portfolio indipendente privato che gestisce una serie di Studios di sviluppo AAA che si occupano della creazione di nuovi giochi rivoluzionari in tutto il mondo. Al momento, Prytania Media sostiene lo sviluppo di oltre 150 giochi, così come le aziende e lo staff dietro tali studios. Inoltre, Prytania Media si occupa anche della ricerca di personale, la loro formazione e assunzione, cercando i migliori talenti nascosti del settore per portarli a lavorare all'interno dei propri Studios, grazie alla nostra Mosaic Initiative e ai programmi per studenti di Prytania Media.

Informazioni su Crop Circle Games

Fondato nel 2021 come uno degli Studios di Prytania Media, e supportato da investimenti iniziali per un totale di 23 milioni di dollari da parte di Transcend Fund e altri partner chiave, Crop Circle Games lavora per definire la prossima generazione di giochi di tipo narrative sandbox per l'intera community globale di videogiocatori.

Informazioni su Possibility Space

Fondato nel 2021 come uno degli Studios di Prytania Media grazie a un investimento seed di 3 milioni di dollari da parte di Transcend Fund e in un accordo di sviluppo con un importante publisher, Possibility Space sta lavorando su un'ambiziosa piattaforma di social roleplaying per la community di creator di tutto il mondo.



Contacts

Contatti per la Stampa:

Elise Favis // Prytania Media

elise@prytania.co







Comunicato stampa - Responsabilità editoriale di Business Wire

Vedi la versione originale su businesswire.com:

http://www.businesswire.com/news/home/20230816382105/it/

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita