Wemade festeggia il Second Anniversary di MIR4 Global Service con degli eventi speciali!

- Offrendo una serie di benefit tramite vari eventi, incluso il “Gold Goblin’s Gold Ingot Exchange Shop”, il “Divine Dragon’s Blessing,” e il “14-day Check-in”

- Gli utenti possono ottenere il “Divine Dragon’s Surprise Gift” semplicemente accedendo al gioco durante i periodi di tempo programmati nell'arco di tre giorni, a partire dal 26 agosto

- Aggiunta del contenuto “Altar of Black Dragon” per il Domination Server PvP, con buff per i clan garantiti per la difesa dell'altare

SEOUL, Corea del Sud: Il titolo MMORPG di grande successo, MIR4, di Wemade, organizzerà una serie di eventi a partire dal 22 agosto per festeggiare il Second Anniversary del servizio.

“Gold Goblin’s Gold Ingot Exchange Shop” sarà aperto e disponibile fino al 11 settembre.



