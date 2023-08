Fabbrica Italiana Sintetici (F.I.S.) seleziona Kinaxis per la pianificazione della supply chain

Grazie alla programmazione concorrente, l'azienda farmaceutica italiana leader ottiene l'agilità e la resilienza per rispondere a un mercato in continua evoluzione

OTTAWA, Ontario: Kinaxis® Inc. (TSX: KXS), la piattaforma leader di gestione della supply chain, è stata selezionata da F.I.S. - Fabbrica Italiana Sintetici S.p.A. per attivare la programmazione concorrente all'interno della sua supply chain.

F.I.S. è una della aziende produttrici leader in Europa di principi attivi per il settore farmaceutico, con oltre 60 anni di esperienza, 3 stabilimenti di produzione e oltre 1750 dipendenti.

La società privata, con sede a Montecchio Maggiore, in provincia di Vicenza, ha rilevato l'esigenza di creare una supply chain più agile e resiliente in grado di gestire in modo preventivo gli effetti che gli scenari socioeconomici in continua evoluzione possono avere sui mercati a livello globale.



Fonte: Business Wire

