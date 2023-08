Feel Sharp, Play Sharp: Gillette e Razer si uniscono per un'importante collaborazione fra Grooming e Gaming

Due famosi brand scelgono di collaborare insieme per creare un rasoio esclusivo capace di portare al massimo livello l'esperienza di rasatura e di gaming

BOSTON: Gillette™, la più grande azienda al mondo di grooming maschile, e Razer™, il brand leader al mondo per il lifestyle dei gamer, hanno scelto di collaborare per lanciare un'importante collaborazione negli ambiti del grooming e gaming. I due brand, che hanno un'importante storia e tradizione alle loro spalle nelle rispettive community, si vengono incontro in un'unione di design, innovazione e tecnologie avanzate per svelare una serie a edizione limitata del Razer-branded GilletteLabs con i prodotti con l'Exfoliating Bar.

La distribuzione nei negozi e online è prevista per la fine di agosto: i consumatori potranno acquistare il rasoio GilletteLabs con Exfoliating Bar (l’ultima innovazione del marchio Gillete) caratterizzato dall’iconico logo del serpente a tripla testa di Razer dai colori verde acido.



Fonte: Business Wire

