FPT Software e E.ON rafforzano il loro partenariato, considerando la possibilità di una distribuzione offshore

HANOI, Vietnam: FPT Software ha annunciato di aver sottoscritto un accordo di partenariato con E.ON, una delle principali società del settore energetico in Europa. Le due aziende desiderano portare la loro collaborazione a un livello superiore, tenendo in considerazione le opportunità future di apertura di un centro di distribuzione in Vietnam.

Sulla base del potenziale del Vietnam in quando nazione emergente del settore digitale e dell'attuale partenariato con FPT Software, E.ON sta valutando l'apertura di un centro di sviluppo offshore (ODC) in Vietnam in ambiti quali SAP, DevOps, analisi dei dati e IA. Si prevede che il futuro ODC aiuterà E.ON a diversificare le sue posizioni di distribuzione per garantire resilienza e agilità aziendali.



Fonte: Business Wire

