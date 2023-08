NIQ festeggia i 100 anni di supporto alle aziende grazie a informazioni sui consumatori proiettate al futuro

Un secolo di investimenti in informazioni approfondite, tecnologia e talento per fornire una visione completa sulla consumer intelligence

CHICAGO: NIQ, il leader globale nella consumer intelligence, oggi celebra il suo 100° anniversario. Fondata nel 1923 da Arthur C. Nielsen, Sr., l'azienda che ha creato il concetto di quota di mercato si è evoluta nella principale autorità mondiale in materia di comportamento in materia di acquisto di beni di consumo e di informazioni fruibili basate sui dati che misura più canali, consumatori e paesi di qualsiasi altro provider.

Nei primi mesi dell'anno, NIQ ha annunciato il riuscito completamento della combinazione strategica con GfK. Riunendo i principali fornitori di consumer intelligence su beni di largo consumo (FMCG), beni durevoli e tecnologia, l'azienda globale è l'unica in grado di proporre la sua Full View™, la visione più completa e chiara sul comportamento di acquisto dei consumatori al mondo. Il fatturato della società combinata supera i 4 miliardi di dollari, con oltre 30.000 clienti in più di 100 paesi. Si tratta semplicemente dell'ultimo sviluppo in decenni di riusciti investimenti in copertura e innovazioni tecnologiche studiati per preparare i clienti al futuro tramite copertura omnicanale, strumenti di business intelligence e analisi predittive.

"Questo per NIQ è un anno entusiasmante e trasformativo, perché festeggiamo la nostra lunga tradizione di leader di settore mentre proseguiamo nella visione che ci siamo prefissati: guidare la prossima fase nella consumer intelligence", è il commento di Jim Peck, CEO di NIQ. "Siamo davvero orgogliosi di quanto realizzato e fiduciosi nella nostra posizione di migliore e unica scelta per le aziende che comprendono l'incredibile potenza di dati e informazioni omnicanale nella capacità di orientarsi in un panorama consumer sempre più complesso".

Per i prossimi 100 anni, e non solo, NIQ continuerà a progredire nella misurazione e a scoprire nuovi percorsi per la crescita, aiutando dettaglianti e brand nelle seguenti attività:

Tenere traccia del fatturato e delle quote di vendita tra negozi fisici, commercio elettronico e omnicanale, per identificare le tendenze e comprendere le performance dei concorrenti e della categoria.

Conoscere il comportamento di consumatori e acquirenti, i loro dati demografici e la fidelizzazione tramite panel di consumatori e indagini personalizzate.

Aumentare al massimo la profittabilità, eliminare le inefficienze nei costi commerciali e garantire la giusta strategia per prezzi e promozioni, con dati più granulari e raccomandazioni precise.

Creare una crescita sostenibile migliorando assortimenti e attività promozionali.

Valutare opportunità per incrementare le vendite e quantificare l'impatto di potenziali azioni in materia di produzione, media ed eventi presso i punti vendita, in base alle aree geografiche e ai dati demografici.

Creare le migliori opportunità di acquisto per i consumatori tramite personalizzazione e digitalizzazione.

Mantenere i volumi delle vendite identificando rapidamente i rischi di esaurimento delle merci e riducendo le interruzioni nella supply chain.

Promuovere la crescita e accelerare il Time To Market testando, migliorando e reinventando linee di prodotti con approfondite informazioni sui consumatori estremamente predittive e verificate sul mercato.

"Mentre ci avviciniamo al nuovo secolo, ci impegniamo più che mai a sfruttare la tecnologia avanzata per fornire alle aziende le informazioni necessarie per centrare il successo e, ne sono fermamente convinto, il meglio deve ancora venire", ha aggiunto Peck.

Informazioni su NIQ

NIQ è l'azienda leader mondiale nella consumer intelligence che offre la comprensione più completa sul comportamento d'acquisto dei consumatori e rivela nuovi percorsi di crescita. Nel 2023 NIQ si è combinata con Gfk per riunire i due leader di mercato con una portata globale senza precedenti. Con una lettura olistica del comparto retail e le informazioni più complete sui consumatori, proposte tramite analisi avanzate frutto di piattaforme stato dell'arte, NIQ propone la sua Full View™.

NIQ è una società del portafoglio di Advent International con attività in oltre 100 mercati e copre oltre il 90% della popolazione mondiale. Per ulteriori informazioni visitare NIQ.com.



