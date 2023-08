Thermo Fisher Scientific annuncia il lancio di EXENT® Solution con certificazione IVDR

Trasformare la gestione della gammopatia monoclonale per affrontare un'esigenza clinica non soddisfatta grazie a una soluzione innovativa per la spettrometria di massa

BIRMINGHAM, Inghilterra: Thermo Fisher Scientific, azienda leader mondiale al servizio delle scienze, oggi ha annunciato il lancio commerciale di EXENT® Solution, dopo aver ricevuto la certificazione IVDR*. La soluzione EXENT è un sistema automatizzato per la spettrometria di massa progettato per trasformare la diagnosi e la valutazione per i pazienti con gammopatie monoclonali, tra cui il mieloma multiplo che, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, nel 2020 era il secondo tipo di tumore del sangue più diffuso al mondo[1]. La EXENT Solution è oggi disponibile sul mercato nei seguenti Paesi: Belgio, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi e Regno Unito.



Contacts

Referente per i media:

Claire Deans

Marketing Manager, Global Communications

+44 121 456 9596

Claire.deans@bindingsite.com

Secondo referente:

Amir Modirzadeh

Senior Director, Communications

(415) 867-9386

Amir.modirzadeh@thermofisher.com



Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita