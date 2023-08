La terapia digitale di SUSMED approvata in Giappone per il trattamento dell’insonnia

TOKYO: SUSMED, Inc. (TOKYO:4263) ha annunciato di avere ottenuto l’autorizzazione normativa dal Ministero della Salute, del Lavoro e delle Politiche Sociali (“MHLW”) dell’app SUSMED Med CBT-i® per il trattamento dell’insonnia (il “prodotto”). SUSMED sta facendo i preparativi per la richiesta di copertura assicurativa e il lancio sul mercato.

Informazioni sull’insonnia

L’insonnia è un disturbo del sonno che comporta difficoltà a iniziare il sonno oppure a mantenerlo o anche risvegli precoci e così via. È inoltre il disturbo accusato più spesso in relazione all’assistenza sanitaria primaria.

La percentuale di persone che hanno difficoltà ad addormentarsi è ritenuta pari all’8,3% della popolazione giapponese e per l’insonnia nel suo complesso, al 21,4%1.

SUSMED, Inc.

